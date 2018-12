Jinnih Beels versus Stijn Meuris: “Vaak vraag ik me af: waar zijn we mee bezig?”

Stijn Meuris wil het nog eens goed zeggen. In ‘Tirade 3’, de alternatieve eindejaarsconference waarmee hij vanaf volgende week door Vlaanderen toert, neemt de mondige Limburger het politieke jaar op de korrel. Op zijn verzoek laten we Meuris in dialoog gaan met een Antwerpse politicus. Jinnih Beels neemt, te midden van de Antwerpse coalitiegesprekken, de uitnodiging graag aan.