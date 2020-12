10 vrouwen en 21 mannen hebben vanmorgen de eed afgelegd als provincieraadslid. De nieuwe afgeslankte provincieraad telt voortaan nog 31 in plaats van 63 leden. Daarbij zijn 4 gedeputeerden en een voorzitter. In de meerderheid zit CD&V (10), N-VA (7) en Open Vld (4). Sp.a (5), Groen (1) en Vlaams Belang (4) zitten in de oppositie.