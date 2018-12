Paal

Beringen - De Koninklijke Kunstkring Beringen hield een kleinschalige kunstkerstmarkt in OC De Buiting.

Kleine kunstwerken en leuke geschenken aan kleine prijsjes, zo kondigde de Koninklijke Kunstkring Beringen hun Kunstkerstmarkt in OC De Buiting aan. Wel deze zin op de flyer was een perfecte weerspiegeling. Het was geen grootse kerstmarkt maar wel een gezellig samenkomen, rustig allerlei kunstwerken bewonderen en een koopje doen. Een idee wat er opborrelde: misschien volgend jaar een echte kunstkerstmarkt met alle kunstverenigingen verspreid over een paar dagen. Wel als deze kleine kunstkerstmarkt als voorbeeld mag/kan dien is er iets groots van te maken.