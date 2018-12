Hoezo ruzie? Kate Middleton enthousiast over Meghans baby: “Kijk er naar uit”

Kate Middleton heeft woensdag een bezoek gebracht aan de universiteit van Leicester. De hertogin van Cambridge had er een gezellige babbel met een studente die polste naar haar kinderen, maar ook naar de toekomstige baby van Meghan Markle.

“Ik kan bijna niet geloven dat Louis al zeven maanden oud is”, zei Kate. “Hij wordt een erg grote jongen.” En ook over de baby van Meghan is ze enthousiast, ondanks de geruchten dat er ruzie zou zijn tussen de twee. “Georges, Charlotte en Louis krijgen eindelijk een neefje of nichtje. Wat een mooie periode.”