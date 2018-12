Kersthappening duwt eindejaarsfeesten uit de startblokken

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Er ligt veel werk op de plank voor de Stokkemer straatcomités, welke al geruime tijd in de weer zijn om het centrum feeëriek aan te kleden. De privéparkjes en straathoeken worden ingepalmd door kerststallen. Lichtslingers, van de ene naar de andere straatkant en rond gevels, zorgen voor romantiek en gezelligheid. De centrumstraten bieden een unieke gelegenheid tot wandelen.

De feestelijkheden starten op zondag 9 december met een grote happening. Om 16.30 uur verzamelen de deelnemers op de Botermarkt, een goed bewaard Middeleeuws steegje, waar de feesttentjes opgebouwd staan. Hier vertrekt de kerstwandeling waaraan het Stokkemer vocaal ensemble Compagnie Flavie haar medewerking verleent. Halfweg wordt in de tuin bij Frans Davids gratis soep uitgereikt.

Na het bezoek aan de verschillende locaties wordt op de Botermarkt verder gefeest. Voor de animatie zorgen de kunstkring en de Ray James Big Band. Jean Kenzeler brengt in naam van de Arnold Sauwenkring een spannend kerstverhaal. De Big Band zorgt voor de muzikale omlijsting. Zoals in het verleden wordt ook dit jaar een groot aantal bezoekers verwacht. Met een glaasje glühwein of schnaps, een braadworst of hotdog in de hand worden interessante conversaties gevoerd. De rondwandelende kerstman, Tonny Mostert, steekt iedereen iets lekkers in de hand.

Het blijft niet bij deze ene activiteit. Voor vrijdag 14 december zijn meerdere kerstmarkten gepland. Hiervoor moet men naar de speelplaats van de Vrije Basisschool in de Gallestraat. Leerlingen en leerkrachten verrassen met allerlei kleinigheden.

Op campus De Meander zijn het de bewoners van de leefgroep De Garve die voor kerstanimatie zorgen. Ook hier heel wat snuisterijen en lekkere drankjes.

Tenslotte kunnen we terecht bij De Wissen. Het bezoekerscentrum werkt die dag samen met de zorgboerderij Ommerstein (Rotem), waarbij De Wissen omgetoverd wordt tot een winters animatiepark. Er zijn vele activiteiten gepland, zoals bierbrouwen, geiten melken, wijn maken. Men kan er kijken naar het werk van kunstenaars of workshops (voor kinderen) bijwonen. Ook kan men deelnemen aan de tombola. In de verkooptentjes zijn het vooral zelfgemaakte producten, zoals kaarsen en wenskaarten die te koop aangeboden worden. Drank en versnaperingen zijn er in overvloed. Voor alle activiteiten is de inkom gratis.