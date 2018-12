Wielerwereld rouwt om overleden Paul Sherwen, Lance Armstrong is “compleet in shock”

De wielerwereld rouwt om het overlijden van Paul Sherwen. De Britse oud-renner overleed zondag op 62-jarige leeftijd in Oeganda, waar hij al een tijdje woonde. De Brit werd twee keer nationaal kampioen op de weg en reed in de jaren 70 en 80 zeven keer de Tour de France.

Sherwen ging na zijn actieve carrière verder als pr-man van het Motorola-team van Lance Armstrong. Later deed hij verslag vanuit de Tour voor de Britse, Australische en Amerikaanse televisie. “De UCI is diep bedroefd door het overlijden van oud-prof en commentator Paul Sherwen”, meldt de internationale wielerbond op Twitter. “We condoleren zijn familie, vrienden en collega’s.”

The UCI is deeply saddened of the passing of former pro and commentator Paul Sherwen. Our sincere condolences go to his family, friends and colleagues. — UCI (@UCI_cycling) 3 december 2018

Tal van (oud-)wielrenners betuigen op de sociale media ook hun medeleven. “Compleet in shock en bedroefd”, twittert Armstrong. “Ik ontmoette Paul in 1992 toen hij werkte als perschef van Motorola. Een man met klasse en een geweldige vriend.”

Completely shocked and saddened to hear of Paul Sherwen’s passing. Met Paul in 1992 when he worked as our press officer for Team Motorola. He was always a class act and a great friend. My deepest condolences go out to his family. RIP Climber. — Lance Armstrong (@lancearmstrong) 2 december 2018

“We zijn bedroefd na het heengaan van Paul Sherwen, wiens passie en liefde voor het wielrennen zoveel heeft betekend voor iedereen in deze sport, fans, renners of journalisten. Moge hij rusten in vrede!”, tweet Quick-Step Floors.