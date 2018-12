En plots heeft Julia Roberts een F-cup

DeGeneres, zelf goed voor zestig miljoen volgers op Instagram, zei dat er maar één manier was om Roberts populairder te maken: zich verkleden als Kim Kardashian, die niet minder dan 121 miljoen volgers heeft. En dus werd de Pretty Woman-actrice onder meer in een harnas met een bijzonder grote borstpartij gestoken.

De reactie van Julia Roberts: “Ik word wellicht verondersteld om volgers te willen hebben, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van.” Roberts heeft inmiddels 3,6 miljoen volgers.

I wanted to help Julia Roberts get more Instagram followers. I hope this works. pic.twitter.com/6GOpoS8Hbw