Derde zege op rij voor LA Lakers in NBA, Clippers lopen een blauwtje en plots lag er een tand op het parket

De twee NBA-teams uit Los Angeles hebben zondag wisselende resultaten geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Lakers van LeBron James wonnen voor eigen publiek overtuigend met 120-96 van Phoenix. De Clippers, verrassend op kop in de Western Conference, gingen met 114-110 onderuit bij Dallas.

De LA Lakers boekten hun derde overwinning op een rij en rukken zo op naar de vijfde plaats in het Westen, met 14 zeges en 9 nederlagen. Tegen Phoenix, de rode lantaarn, lukte James 22 punten. In het vierde quarter werd de vedette gespaard. Kyle Kuzma was goed voor 23 punten.

De Clippers slaagden er niet in om een vijfde opeenvolgende zege te behalen. Bij Dallas, dat zonder de geblesseerde Luka Doncic aantrad, ging het tweede team uit LA met vier punten verschil onderuit. Bij de thuisploeg maakten Harrison Barnes (30 punten), DeAndre Jordan (16 punten, 23 rebounds) en J.J. Barea (24 punten) indruk. Door de nederlaag zien de Clippers (15 zeges-7 nederlagen) Denver naast zich aan de leiding komen in het Westen.

Dat het er soms heftig aan toe ging, bleek toen er plots een tand op het parket lag toen Patrick Beverley iets te fel was doorgegaan op Dennis Smith Jr...

Patrick Beverley knocks out Dennis Smith Jr.’s tooth pic.twitter.com/euZHg4N17D — Rob Perez (@WorldWideWob) 3 december 2018

Uitslagen:

Miami - Utah 102-100

Philadelphia - Memphis 103-95

Dallas - LA Clippers 114-110

San Antonio - Portland 131-118

Charlotte - New Orleans 109-119

LA Lakers - Phoenix 120 - 96