Rijkste man van België overleden op 92-jarige leeftijd

Brussel - De industrieel Albert Frère is overleden op 92-jarige leeftijd. Dat meldt Groep Brussel Lambert. Hij stond bekend de rijkste man van België te zijn. Frère geldt als de belangrijkste industrieel in het naoorlogse België.

Albert Frère bouwde een zakenimperium uit die zijn gelijke in ons land niet kent. Hij was een selfmademan die met zijn financiële holding Groep Brussel Lambert (GBL) actief was in strategische sectoren zoals energie, industrie en financiële diensten. Hij groeide uit tot een van de machtigste ondernemers van België en Frankrijk.

Albert Frère zou lange tijd met argwaan bekeken worden door de Belgische haute finance en door het Belgische hof. Hij verwierf op 19 juli 1994 toch een adellijke titel en mag zich sindsdien baron noemen. Ook in Frankrijk kwam er erkenning: in 2008 ontving hij uit handen van president Nicolas Sarkozy het ‘Grand croix de la Légion d’honneur’, de hoogste onderscheiding die een burger daar kan krijgen.

In 2015 stopte Frère op 89 jarige leeftijd als gedelegeerd bestuurder van GBL. Sindsdien heeft vooral schoonzoon Ian Gallienne de teugels van het imperium Frère in handen. Frère is maandag op 3 december 2018 overleden.