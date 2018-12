Genkse (34) die baby te vondeling legde is tevreden met vonnis

Genk / Sint-Truiden -

Een 34-jarige Genkse vrouw is maandag in Hasselt veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel nadat ze op 17 augustus 2015 haar pasgeboren baby in Sint-Truiden te vondeling legde. Het was een buschauffeur die het meisje tijdens zijn pauze ’s morgens aan de rand van een fruitplantage in Kortenbos vond. Het driejarige kind stelt het intussen goed en verblijft bij pleegouders.