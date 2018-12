Selah Sue verwacht een tweede kindje

Sanne Putseys (29), ook wel bekend als Selah Sue, is zwanger van haar tweede kindje. In 2017 beviel ze al van een zoontje. De zangeres gaf eerder al aan te dromen van een groot gezin en lijkt dus goed op weg te zijn.

Selah Sue heeft via Instagram aangekondigd dat ze opnieuw zwanger is. Ze deelde een filmpje van een optreden in Monaco met daarbij "Over enkele maanden persende vrouw. Tweede cavalerist op komst". Op de beelden is ook al duidelijk haar bolle buik te zien.

Het wordt het tweede kindje van de Leuvense met haar vriend Joachim. In 2017 verwelkomde het koppel zoontje Seth. Hij had al twee kinderen uit een eerdere relatie.