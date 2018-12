Otto Jan-Ham keert terug bij Music For Life en presenteert samen met Eva De Roo en Michèle Cuvelier

Brussel - De komende editie van Music For Life wordt gepresenteerd door Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham. Dat heeft radiozender Studio Brussel maandagochtend bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. Onder het motto “iedereen zorgt voor iedereen” maakt het drietal weer een week lang - van donderdag 18 december tot kerstavond - non-stop radio in het kader van De Warmste Week.

Net als vorig jaar zal Music For Life plaatsvinden in het provinciaal domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke. De jaren voordien stelde Music For Life zijn kamp steeds op in De Schorre in Boom.

Eva De Roo zal nu al voor de vierde keer Music For Life presenteren. Ze wordt dit jaar vergezeld van Michèle Cuvelier, die van maandag tot en met donderdag het programma Zender presenteert, en oude bekende Otto-Jan Ham, die al in 2001 voor het eerst te horen was op Studio Brussel.

Linde Merckpoel, tijdens de afgelopen vijf edities een vaste waarde, zal deze keer niet te horen zijn. Ze organiseert haar eigen actie voor De Warmste Week, “Linde zwijgt”, ten voordele van de vzw Coda, een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Ze zal onder het motto “geen woorden, maar daden” al zwijgend een week lang geld inzamelen vanuit de Sint-Machariuskerk in Gent.