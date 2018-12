Vijfde- en zesdejaars aan de slag met scanner tijdens workshops

Maaseik - De leerlingen van het vijfde en zesde jaar Bouw-en houtkunde hebben twee workshops gevolgd in het technologiecentrum van de PXL. Bij LEASER3D, de eerste workshop, werd een persoon in 3D gescand om daarna in 3D uitgeprint of in 2D uitgefreesd te worden.

Die techniek wordt ook toegepast in de bouwsector bij het restaureren van monumentale gebouwen waar eventueel stukken steen of pleisterwerken ontbreken. Men kan dan een bestaand stuk inscannen en het ontbrekend stuk bijmaken door in 3D te frezen of te printen. De tweede workshop ging over het maken en testen van beton.