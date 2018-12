Tachtig procent van de leerkrachten vindt dat niveau van onderwijs daalt

Brussel - Tachtig procent van de Vlaamse leerkrachten is er stellig van overtuigd: het niveau van ons onderwijs tuimelt naar beneden. Eén op de zes leerkrachten spreekt zelfs van een sterke daling. Dat blijkt uit de Grote Lerarenenquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in ­opdracht van Het Nieuwsblad. Liefst 2.920 leerkrachten ­vulden de ­bevraging in.

De meerderheid noemt de kwaliteit nog gemiddeld (44 procent) of hoog (38 procent). In het middelbaar zijn de leerkrachten strenger: daar zegt meer dan één op de vijf dat het niveau laag ligt, met het TSO en BSO als uitschieters. Bijna 67 procent vindt dat het makkelijker geworden is om een diploma secundair onderwijs te halen, bijna 27 procent vindt dat de jeugd onvoldoende voorbereid wordt op het “echte” leven na school.

De leerkrachten verwachten bovendien weinig soelaas van de grote onderwijshervorming die ingaat op 1 september 2019. Slechts één op de drie denkt dat die een vooruitgang zal inhouden.