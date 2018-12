Al 834 gemeenten en organisaties aangesloten bij Statiegeldalliantie

Onder meer in Waasmunster haalden voorstanders van statiegeld op blikjes en plastic flesjes hun slag thuis. Foto: jvdv

In België en Nederland hebben al 834 gemeenten, provincies, verenigingen en bedrijven zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, die pleit voor statiegeld op blikjes en plastic flessen. Dat maakte woordvoerder Tom Zoete van Recycling Netwerk bekend. De Statiegeldalliantie vierde op 27 november haar eerste verjaardag.

“De vraag naar statiegeld op plastic drankflessen en blikjes klinkt steeds luider”, zegt woordvoerder Tom Zoete. “In een jaar tijd groeide het draagvlak van 21 tot 834 organisaties, bedrijven en gemeenten.”

Steeds meer bedrijven sluiten zich aan, luidt het. Onlangs nog zetten onder meer de internationale producent van ecologische was- en reinigingsmiddelen Ecover – opgericht in België –, de Nederlandse duurzame bank ASN Bank en de Vlaamse koepelorganisatie Beweging.net (het vroegere ACW) hun schouders onder het initiatief.

In Nederland sloten in één jaar tijd alle provincies en bijna alle gemeenten (95 procent) zich aan. In Vlaanderen schaarde meer dan de helft (56 procent) van de gemeenten zich achter de alliantie. Ook twee Brusselse en twee Waalse gemeenten doen mee.

De initiatiefnemers van de Statiegeldalliantie willen de Vlaamse en Nederlandse regering aanzetten tot de invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes. Zo willen ze het zwerfvuil verminderen.