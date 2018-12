Ruim zes op de tien druggebruikers die in ziekenhuis belanden, zijn vrouwen

Wie door drugs in het ziekenhuis belandt, is in ruim zes op de tien gevallen een vrouw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Volksgezondheid, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Uit de cijfers, die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), blijkt dat het aantal Belgen dat door drugs in het ziekenhuis terechtkomt, stijgt. In 2016 – het meest recente registratiejaar – waren het er 6.361. Een toename met 7 procent tegenover 2014, een vorig ijkpunt.

Wat ook opvalt in de cijfers is dat 63 procent van wie met de hoofddiagnose ‘drugsintoxicatie’ in de kliniek belandt, een vrouw is.

Nochtans gebruiken mannen meer en vaker, maar drugseffecten wegen zwaarder door bij vrouwen. Ook zoeken ze minder snel hulp. “Uit schrik om de kinderen kwijt te raken, proberen ze op eigen houtje af te kicken. Met alle gevolgen van dien”, zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).