“Hopelijk putten anderen er kracht uit”

Lien (24) brengt aangrijpende getuigenis over tien jaar depressie in slotshow ‘Rode Neuzen Dag’

aalstVlaanderen zamelde maar liefst 4.269.073 euro in voor de derde editie van ‘Rode Neuzen Dag’. De slotshow was er een met veel toeters en bellen, maar wat echt bleef hangen was de getuigenis van de 24-jarige Lien De Ren, afkomstig van Meeuwen-Gruitrode. Al bijna tien jaar zoekt ze vruchteloos een uitweg uit haar depressie. Aan Evi Hanssen vertelde ze dat ze elke ochtend weer teleurgesteld is dat ze leeft. “Ik heb het niet voor mezelf gedaan. Ik hoop dat anderen er kracht uit putten.”