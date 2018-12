Nederlandse presentator hoort live op de radio dat hij ontslagen is: “Heel vervelend voorval”

De Nederlandse columnist en presentator Philip Freriks (74) schrok zich vanochtend een hoedje toen hij tijdens het VPRO-programma OVT te horen kreeg dat hij er ontslagen is. De presentatoren waren duidelijk niet op de hoogte dat Freriks nog niet was ingelicht over de beslissing.

“Philip, de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we tot onze grote spijt, tot ons groot leedwezen, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan”, zei presentator Jos Palm vanochtend in het radioprogramma OVT. Philip Freriks, die in Nederland ‘De Slimste Mens’ presenteert, reageerde verrast. Hij was duidelijk nog niet van het ontslag op de hoogte. ”Nou ja, ik verbaas me er een beetje over dat dit mij nu hier rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar het zij zo, dank je wel.”

Palm bood daarop zijn excuses aan voor het ‘misverstand’. Freriks reageerde nog met een gepikeerd “Ja, nou ja, oké”, waarna hij de studio leek te verlaten.

“Pijnlijkste radiomoment”

Op Twitter regent het tal van reacties vol verbazing. “Zojuist het pijnlijkste radiomoment ever bij @OVTradio1 Philip Freriks krijgt onverwachts te horen dat dit zijn laatste column was. De presentatoren dachten dat hij zelf afscheid wilde nemen maar Philip wist van niks. #pijnlijk”, schrijft iemand. Een ander zegt: “Schandalig hoe een vooraanstaand Nederlands journalist door #OVT geschoffeerd wordt. Hij krijgt tijdens de uitzending te horen dat hij niet meer hoeft te komen. De presentatoren hadden begrepen dat het de eigen wens van @Philip_Freriks was. Niet dus!”

Zojuist gehoord hoe Philip Freriks live op de radio als columnist de laan werd uit gestuurd. Hij wist van niets. Ontluisterend slordig #ovt #radio1 — Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) 2 december 2018

Het geschiedenisprogramma @OVTradio1 schreef zojuist zelf geschiedenis. Columnist @PhilipFreriks kreeg live in de studio te horen dat hij ontslagen is. Pijnlijke blunder. Freriks beende terecht boos de studio uit. — Hans Gertsen (@GertsenHans) 2 december 2018

Stuitend!! Philip Freriks krijgt staande de uitzending van @OVTradio1 te horen dat hij niet weer hoeft te komen. Hij weet zelf van niks en verlaat woedend de studio.... — rob gillot (@robgillot) 2 december 2018

De redactie van het radioprogramma zit danig met het voorval in de maag. Ze noemen Philip Freriks in een reactie een zeer gewaardeerde columnist. “Zoals de luisteraar heeft kunnen horen, leefden wij in de veronderstelling dat dit zijn laatste column zou zijn. Dat berust op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij bieden Philip Freriks daar onze welgemeende excuses voor aan.”