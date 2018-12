Ham / Brussel -

De grootste klimaatmars ooit in ons land. Dat record hebben de 65.000 deelnemers aan de klimaatmars Claim The Climatealvast op zak. Ook Dirk De Vis nam deel. “Ik ben beschaamd over de klimaatkwestie”, zegt de Hamse burgemeester, die de hand in eigen boezem steekt.