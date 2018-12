Duitser Stefan Luitz opent WB-palmares in Beaver Creek

De Duitse skiër Stefan Luitz heeft zondag bij zijn comeback na een zware knieblessure meteen de reuzenslalom in het Amerikaanse Beaver Creek (Colorado) gewonnen. Hij was de Oostenrijkse favoriet Marcel Hirscher veertien honderdsten te snel af. De Zwitser Thomas Tumler werd op 51 honderdsten derde.

Voor de 26-jarige Luitz is het de eerste wereldbekerzge. Zes keer eerder stond hij op het podium, telkens na een reuzenslalom. Tweede plaatsen in Val d’Isère in 2016 en 2017 waren zijn beste resultaten totnogtoe.

De reuzenslalom in Beaver Creek was de eerste van het seizoen, nadat die van Sölden eind oktober wegens zware sneeuwval uitgesteld moest worden. In de algemene wereldbekerstand gaat de Oostenrijker Max Franz, zaterdag winnaar van de super-G, na 5 van 41 proeven aan de leiding.