Babylijkje gevonden in Polen: speurders ontdekken tweede lijkje bij arrestatie verdachte vrouw (35)

Twee weken nadat in Polen in een sorteercentrum voor tweedehandskledij een babylijk was gevonden, heeft de politie in het Duitse Duisburg een 35-jarige verdachte opgepakt. In het appartement van de vrouw troffen speurders nog een tweede lijkje aan.

Op 17 november vonden medewerkers van een sorteercentrum voor oude kledij in het Poolse Kielce een babylijkje tussen kledingstukken. De politie gaat ervan uit dat het kind tussen 31 oktober en 8 november in Duisburg in een inzamelcontainer werd gelegd.

De speurders kwamen een 35-jarige vrouw op het spoor. In haar appartement in Duisburg troffen ze in de nacht van vrijdag op zaterdag een tweede lichaam aan van een meisje. Het was in lakens en plastic zakken verborgen, zo meldt de politie.

De vrouw bekende dat ze dat kind had gebaard, maar ontkende dat ze iets met de andere baby te maken heeft. In haar appartement vond de politie onder meer bebloede lakens. Het onderzoek gaat verder, in samenwerking met de Poolse autoriteiten.