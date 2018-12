Bashir Abdi en Koen Naert derde en vierde op Nederlandse Montferlandrun

Bashir Abdi en Koen Naert zijn zondag als derde en vierde geëindigd op de Montferlandrun over vijftien kilometer in het Nederlandse ‘s-Heerenberg. Onze landgenoten maakten in een sterk internationaal veld mee de wedstrijd en werden uiteindelijk de enige twee niet-Afrikanen in de top tien.

De winst ging in ‘s-Heerenberg naar de Oegandees Stepen Kissa in 43:21. De Ethiopiër Solomon Berihu finishte in dezelfde seconde als tweede. Abdi, de zilveren medaillwinnaar op de 10.000 meter van het jongste EK atletiek in Berlijn, was derde in 43:40. De Gentenaar klokte twee weken geleden exact dezelfde tijd op de Zevenheuvelenloop in het Nederlandse Nijmegen. Europees marathonkampioen Koen Naert scherpte zijn persoonlijk aan. Dat had hij ook veertien dagen geleden in Nijmegen al gedaan met zijn 43:59, maar zondag ging het in 43:47 nog sneller. Het leverde hem de vierde plaats op.

Naert maakte eerder al bekend dat de marathon van Rotterdam op 7 april zijn volgende grote doel wordt. Ook Abdi loopt in het voorjaar een marathon, maar onderhandelt nog met de organisatoren in zowel Rotterdam als Londen.