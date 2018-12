Aalstar strikt Amerikaanse pointguard Kendall Smith

Aalst - Aalstar heeft bij de Tsjechische club Nymburk een nieuwe pointguard gevonden. De Oost-Vlaamse basketbalclub legde de jonge Amerikaan Kendall Smith onder contract, zo maakte Aalstar zondag bekend.

Vrijdag namen de Ajuinen afscheid van Brandon Rozzel. “Brandon is een speler met mooie adelbrieven, maar kon in het team zijn stempel niet drukken”, luidde het. Twee dagen later stelt Aalstar zijn vervanger al voor.

De 23-jarige Smith maakte in de Tsjechische competitie gemiddeld 12,4 punten per wedstrijd. De Amerikaan kwam bij Nymburk terecht, nadat hij niet gekozen werd bij de NBA Draft in 2018. In het collegebasketbal speelde Smith onder meer voor Oklahoma State.