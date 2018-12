Burgemeesters openen brug over historische scheepvaartsite Tivoli: “Levendig dorpsplein over het water”

Dilsen-Stokkem -

Dilsen-Stokkem heeft sinds afgelopen weekend twee burgemeesters. Zowel Lydia Peeters als Sofie Vandeweerd (Open Vld) openden om die reden zaterdag de gloednieuwe brug in de historische scheepvaartsite Tivoli in Lanklaar. Ondanks de gietende regen was de dorpsgemeenschap massaal aanwezig om feest te vieren op de brug.