Deze party-items draag je ook nog na de feesten

Tijdens de feesten wil je natuurlijk je mooiste outfit uit de (kleer)kast halen. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je ze nadien gewoon weer in de kast moet hangen. Deze stukken kun je gerust na de feestdagen doordragen!

Little black dress

Als er één party-item is dat tijdloos en multifunctioneel is, dan is het wel het iconische zwarte jurkje. Feestelijk met een paar pumps, stoer met enkellaarsjes of sportief met lage sneakers … Met een little black dress ben je nooit under-of overdressed. Tip: je jurkje mag gerust een opvallende stof of subtiele print hebben voor een verrassende toets.

Outfit in één stuk: een jumpsuit

Geen idee wat je moet aantrekken? Met een feestelijke jumpsuit heb je een stijlvolle outfit in een handomdraai. Kies voor een model met print, sexy open rug of brede broekspijpen. Gecombineerd met de juiste accessoires is je outfit meteen feest-proof. Met een perfecto, leren jasje of lange mantel erbij kan je op elk moment stijlvol de deur uit zonder dat je outfit 'feestoutfit' schreeuwt.

Schoenen om u tegen te zeggen

Wie denkt dat opvallende glitterschoenen alleen gepast zijn tijdens de feestdagen, heeft het mis. Een loafer, sneaker, pump of enkellaarsje krijgt net een beetje meer pit door een laagje sparkle. Schoenen met opvallende prints of details kan je eindeloos combineren met tijdloze basics uit je kleerkast. Eyecatcher? Check!