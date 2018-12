Afgelopen dagen drie keer vluchtmisdrijf na aanrijding met fietser : “Zonder schuldgevoel of wroeging”

Diest / Ham / Bree -

Bij drie ongevallen de afgelopen dagen pleegde de dader telkens vluchtmisdrijf, in Ham, Diest en Bree. Drie keer bleef een fietser gewond achter op het asfalt, het slachtoffer in Diest was amper 12 jaar. In Bree werd Freddy Aerts (64) opgeschept tijdens een fietstocht, de dader keek niet om en ging er met gierende banden vandoor. Freddy herstelt in het ziekenhuis van zijn verwondingen. “Ik zou nog begrip kunnen opbrengen voor een paniekreactie, maar je na enkele dagen nog niet melden vind ik verschrikkelijk”, zegt de aangeslagen man.