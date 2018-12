Na 'fietsen door het water', staat licht op groen voor 'wandelen over het water' op meer van Terhills

Maasmechelen / Dilsen-Stokkem -

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft goedkeuring gegeven aan de bouw van een drijvend wandelpad over het meer van Terhills. De start van de werken is voorzien na het broedseizoen van 2019. “De brug is 350 meter lang en loopt als een soort pontonbrug rakelings over het water”, legt burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) uit.