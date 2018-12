BV-kinderen reizen wereld rond: "Waar je geboren bent bepaalt voor een groot deel je leven. Heel onrechtvaardig"

De nieuwste reportagereeks van reporter Karine Claassen,onder meer bekend van de reeks ‘Afscheid’ heet ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’. In de zomer trok ze met zes jongvolwassenen, zonen en dochters van BV’s, naar Azië en Afrika om er te zien hoe de producten, die wij hier kopen in een heel andere cultuur gemaakt, gekweekt of ontgonnen worden.