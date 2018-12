Maasmechelen - Een opmerkelijk zicht in Maasmechelen: daar hangen er jassen aan de bomen in Eisden Tuinwijk.

Het is een initiatief van Rachid Ben Smail. Bedoeling is dat mensen die het financieel moeilijk hebben een jas nemen en houden. In iedere jas zit ook een bon voor een gratis maaltijd. Op deze manier willen Rachid en zijn vrienden mensen helpen, maar ook een signaal geven dat armoede een groot probleem is in onze provincie.