Twee Luikse overvallers in cel na achtervolging

Sint-Truiden / Hasselt -

Twee Luikenaars van 22 en 35 jaar zitten in de gevangenis na een overval zaterdagmorgen in Sint-Truiden, gevolgd door een achtervolging tot in Hasselt. De vluchtende dieven begingen meerdere verkeersinbreuken en in Hasselt sprongen ze uit hun auto. De politie kon twee verdachten inrekenen.