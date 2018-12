Minister Van Overtveldt (N-VA) wil optreden tegen verkopers van ‘illegale diesel’: “Pompen verzegelen en boetes”

Meerdere tankstations in Brussel stellen stookolie ter beschikking van hun klanten, zo blijkt uit een artikel van de Brusselse nieuwssite BRUZZ. “Het is goedkoper en even efficiënt als de normale dieselvariant”, aldus één van de uitbaters. Het is wel bij wet verboden. “We zullen de komende uren optreden”, zegt minister Johan Van Overtveldt (N-VA) aan VRT. “Dat kan door de verzegeling van de pompen, strafrechtelijke vervolging, boetes, of een combinatie daarvan.”