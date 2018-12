IN BEELD. Imposante trouwstoet met 68 tractoren vergezelt koppel naar de kerk: “Geen boerenbetoging”

Balen -

Tussen Schoorheide en de kerk van Olmen in het Antwerpse Balen trok zaterdagmiddag een indrukwekkende en unieke trouwstoet door de straten. Geen limousines of opvallende sportwagens, maar meer dan zestig tractoren. Familie, vrienden en collega’s vergezelden Jo Van Loco (37) en Karlijn Kemps (27) naar de huwelijksceremonie. Het koppel zelf reed met een hakselaar naar de kerk. De trouwstoet van tractoren is intussen een traditie geworden in de familie en vriendenkring van het koppel, maar deze keer was het wel een recordopkomst.