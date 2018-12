F1-kampioen Lewis Hamilton crasht met motor tijdens Superbike-test

Lewis Hamilton is gisteren op het circuit van Jerez de la Frontera ten val gekomen tijdens een Superbike-test. De Brit hield gelukkig geen zware verwondingen over aan zijn crash.

Het is algemeen geweten dat Lewis Hamilton niet alleen van snelle wagens houdt maar ook van snelle motoren. Zo is de Brit zelf geregeld tijdens F1-raceweekends te zien op zijn eigen motor.

Hamilton is tevens ambassadeur van het merk MV Agusta en er is zelfs een motor naar hem vernoemd. De F4 LH 44, waarbij LH verwijst naar de initialen van de Brit en 44 naar zijn startnummer in de Formule 1, is in beperkte oplage verkrijgbaar.

Hamilton kreeg zaterdag op het circuit van Jerez de la Frontera echter de kans om een Yamaha YZF-R1 uit te testen. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport werd de test georganiseerd door het Britse No Limits en reed Hamilton daarbij op een volledig zwarte motor die bestickerd was met zijn startnummer 44.

Tijdens de test kwam Hamilton echter ten val. De regerende wereldkampioen hield gelukkig geen zware verwondingen over aan zijn lichte crash. Wat later op de dag zat hij opnieuw op de motor.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: