Red Lions zien op WK hockey af tegen vinnig India, maar slepen alsnog punt uit de brand

Op het WK hockey in India hebben de Red Lions 2-2 gelijkgespeeld tegen gastland India. De Belgische hockeymannen speelde een uitstekende eerste helft en bekroonden die al vroeg met een strafcorner. Na de pauze nam India de match in handen en in het derde quarter volgde de verdiende gelijkmaker, eveneens op strafcorner. In het laatste kwart stoomden de Indiërs door en Simranjeet scoorde de 2-1. India leek op weg naar de winst en een optie op de groepswinst, maar in de slotfase kwamen de Belgen nog langszij: 2-2. India heeft wel de beste papieren voor de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie.

Na de zege in de eerste match tegen Canada wachtte met India een veel hoger aangeschreven tegenstander op de Red Lions. Maar de Belgen namen een uitstekende start en dwongen in de eerste vijf minuten meteen twee strafcorners af, zonder succes evenwel. Derde keer goede keer dan maar, dacht Hendrickx, en hij pegelde wél binnen: 1-0.

De Lions domineerden de eerste quarters, het balbezitpercentage van 62% halfweg sprak boekdelen. India kwam er maar moeizaam uit, België liet na om de voorsprong uit te diepen. Vooral Boon miste scherpte in de afwerking en trof onder meer de paal.

India baas na rust

Na de pauze kregen we een heel ander wedstrijdbeeld. India was duidelijk wakker geschud tijdens de rust en drukte België tegen het eigen doel. Vanasch zijn klasse tonen door een poging van Harmanpreet uit de winkelhaak te halen. Op de tegenaanval liet Charlier na om de gevleide 0-2 binnen te duwen en de Belgen betaalden dat cash. India kreeg twee strafcorners op rij, de tweede was de goede. Harmanpreet zette de gelijkmaker op het bord.

India rook bloed en in het vierde quarter stoomden ze door en kwamen ze op voorsprong. Na een splijtende actie op links had Simranjeet maar binnen te duwen. He thuispubliek in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar in extase, de Red Lions moest in de achtervolging. Bij een nederlaag mochten onze landgenoten zo goed als zeker een kruis maken over de groepswinst en rechtstreeks kwalificatie voor de kwartfinale en dus zette bondscoach McLeod alles op alles. Vanasch naar de kant, Luypaert als vliegende keeper.

De zet loonde, want kort daarna viel meteen de gelijkmaker. India vergat uit te verdedigen, Gougnard profiteerde optimaal en bracht de stand weer in evenwicht. België ging nog voluit voor de zege en bleef met een vliegende keeper spelen, maar er werd niet meer gescoord. Door het 2-2 gelijkspel blijft India groepsleider. He gastland won zijn openingsmatch namelijk met 5-0 van Zuid-Afrika, terwijl België Canada ‘maar’ met 2-1 opzij zette.