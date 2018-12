Telenet Fidea Lions demonstreert in Mol: Van Kessel wint, ploeggenoten palmen podium in

Corné van Kessel heeft de Zilvermeercross in Mol gewonnen. De 27-jarige Nederlander rondde een sterke prestatie van zijn team Telenet Fidea Lions perfect af, want ook plaatsen twee en drie waren voor de troepen van Sven Nys. Jim Aernouts en Thijs Aerts werden respectievelijk tweede en derde. David van der Poel, de winnaar van vorig jaar, was vierde.

De Nederlander Sieben Wouters nam de beste start in Mol, maar lang kon de Nederlander dat niet volhouden. Thijs Aerts (Telenet Fidea Lions) nam al snel het commando over. Een kopgroep met negen renners vormde zich, met daarbij drie man van Telenet Fidea Lions: behalve Aerts vertegenwoordigden ook Corné van Kessel en Jim Aernouts hun ploeg voorin. Met Tom Meeusen en David van der Poel, de winnaar van vorig jaar, was ook Corendon-Circus met twee mooie kanshebbers aanwezig voorin.

Na twee ronden bleek de schifting voltrokken. Telenet Fidea Lions had met Corné van Kessel, Jim Aernouts en Thijs Aerts drie ijzers in het vuur, terwijl Corendon-Circus met David van der Poel en Tom Meeusen twee man afvaardigde. Meeusen leek te groeien in de wedstrijd en schudde halverwege de koers een paar keer aan de boom, terwijl teamgenoot Van der Poel het lastig had. Met nog vier ronden te gaan was het echter niet Meeusen, maar Van Kessel die de anderen ter plekke liet. Meeusen stortte prompt in, waardoor Van der Poel voor Corendon-Circus de kastanjes uit het vuur moest halen.

Tegen het sterke blok van Telenet Fidea Lions bleek niet veel opgewassen, want Aernouts en nadien ook Aerts lieten David van der Poel ter plekke. Van Kessel liep voorin intussen steeds verder uit en zag zijn zege nooit meer in gevaar komen. Voor hem is het de tweede zege van het jaar nadat hij eind oktober ook al in het Luxemburgse Contern zegevierde. Jim Aernouts werd tweede, de 22-jarige Aerts kon Van der Poel afhouden voor plek drie.

Uitslag Zilvermeercross Mol:

1) Corné van Kessel

2) Jim Aernouts

3) Thijs Aerts

4) David van der Poel

5) Tom Meeusen

6) Sieben Wouters

7) Dieter Vanthourenhout

8) Yannick Peeters

9) Victor Vandebosch

10) Jarno Liessens