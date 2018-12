Chelsea recht de rug na magere 1 op 6 en verslaat rode lantaarn, Hazard deelt assist uit

Chelsea heeft na een gelijkspel tegen Everton (0-0) en een verlies bij Tottenham (3-1) weer aangeknoopt met winst. Tegen Fulham, de hekkensluiter in de Premier League, werd het 2-0. Pedro en invaller Ruben Loftus-Cheek zorgden voor de goals op Stamford Bridge.

Vier minuten, langer had Chelsea niet nodig om op voorsprong te komen tegen Fulham. Pedro tekende voor de openingstreffer. Voor de rode lantaarn leek het zo een pijnlijke middag te worden tegen de stadsgenoot, maar de Cottagers hielden het nadien nog lang vol: pas na 82 minuten legde de ingevallen Ruben Loftus-Cheek, na een mooie assist van Eden Hazard, een tweede doelpunt in het mandje voor de thuisploeg. Hazard speelde de volledige partij, aan de overzijde deed Aleksander Mitrovic (ex-Anderlecht) hetzelfde. Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk) viel in bij Fulham met nog een kwartier te gaan, maar ook hij kon het tij niet keren voor de bezoekers.

In de stand komt Chelsea opnieuw tot op 7 punten van leider Manchester City, dat gisteren won van Bournemouth. The Blues worden daarmee voorlopig derde in de stand. Fulham blijft laatste met slechts 8 punten.