Code geel: KMI waarschuwt voor hevige buien en onweer

Deze namiddag kunnen vooral in het zuiden van het land buien gepaard gaan met onweer. Volgende nacht en maandag is er ook elders een onweer mogelijk. Plaatselijk kan er meer dan 25 l/m² regen in 24 uur tijd vallen. Het is ook winderig met rukwinden van 55 tot 70 km/h of eventueel meer tijdens een onweersbui.

Binnenlandse Zaken zal opnieuw het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen activeren. Het aparte nummer moet ervoor zorgen dat het noodnummer 112 enkel wordt gebeld indien iemand (potentieel) in levensgevaar is en dus niet overbelast raakt door minder dringende oproepen.

Sinds 1 augustus 2017 bel je best naar het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar niemand (potentieel) in levensgevaar is. Het is de FOD Binnenlandse Zaken die het nummer activeert, op basis van waarschuwingen van het KMI.