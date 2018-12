VIDEO. Meer dan 65.000 deelnemers op grootste Belgische klimaatmars ooit

Claim the Climate. Video: Mediahuis

De klimaatmars ‘Claim The Climate’ heeft de kaap van de 65.000 deelnemers gerond, dat meldt de politie van Brussel. De actievoerders pleiten voor “meer schone lucht, meer hernieuwbare energie en meer politieke daadkracht”.

Bij de start van de klimaatmars was het succes al overduidelijk met een eerste telling van 15.000 betogers. Maar dat cijfer ging al snel de 50.000 voorbij. Volgens de politie zijn er zelfs 65.000 manifestanten op de been. De eerste klimaatbetogers hebben intussen het eindstation Jubelpark bereikt, maar het is nog wachten tot alle deelnemers aankomen onder de Triomfboog. Daar staan nog optredens, speeches en andere activiteiten op het programma.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB maakte zondag haar volledige netwerk gratis en de treinmaatschappij NMBS bood een speciaal ticket van 5 euro aan. Dat blijkt nu al een enorm succes, want 34.000 personen kwamen met de trein naar de hoofdstad. In het treinstation Brussel-Noord moesten treinen tegengehouden worden omdat er te veel mensen waren in het station.

Op de route van de mars hebben verschillende organisaties checkpoints opgesteld en klagen ze met ludieke acties het klimaatbeleid aan. 11.11.11 zette met een spelletje schaak de Belgische regering schaakmat en vraagt dat de politieke spelletjes stoppen. Bij Oxfam werden Europese staatshoofden en regeringsleiders zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Belgische premier Charles Michel met een drietand en een prik in het achterwerk aangemoedigd om een versnelling hoger te schakelen.

