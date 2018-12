Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé pleit voor totaalverbod op verkoop van alcohol langs snelwegen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat er een totaalverbod komt op de verkoop van alcohol in winkels van de tankstations langs de Vlaamse snelwegen, zo meldt VRT. Ook in Wallonië zijn er plannen voor een verbod, zo raakte eerder bekend. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet echter al weten geen voorstander te zijn.

De gouverneur blijft op dezelfde nagels kloppen als het gaat om alcohol volledig uit het verkeer te bannen. “Een reeks kleine maatregelen zoals een alcoholslot of nultolerantie moet bestuurders verder ontraden”, aldus Decaluwé aan de start van de Verkeersveilige Week, een sensibiliseringsweek die er kwam op zijn initiatief.

Het is de eerste keer dat de Verkeersveilige Week in december wordt georganiseerd en tegelijk de winter-bobcampagne aftrapt. Daarmee wordt onder meer de kettingbotsing in Zonnebeke in 2013 herdacht. De week dient vooral om te sensibiliseren door middel van opgedreven alcohol-, drugs en snelheidscontroles. De cijfers waren de voorbije jaren iets beter, maar dat volstaat niet.

“Als sensibiliseren niet helpt, moeten we handhaven. Ik pleit al jaren voor een nultolerantie als het op alcohol aankomt”, aldus Decaluwé. Die discussie werd enkele jaren geleden al eens gevoerd, maar werd snel gebagatelliseerd door stellingen als zou een likeurpraline of wijnsaus ook moeten gebannen worden. “Ook een alcoholslot kan helpen en ik blijf ook voorstander om alcohol in de tankstations uit de rekken te halen. Ook in het kader van zwerfvuil, want veel lege bierblikjes verdwijnen in de bermen”, aldus Decaluwé.

Volgens de gouverneur mag de impact van alcoholverkoop langs onze snelwegen niet worden onderschat. “Wie dan koopt, heeft vaak de intentie om te verbruiken tijdens het rijden.”

Decaluwé is voorstander van taxicheques. “Wie gedronken heeft, kan zich thuis laten brengen door een taxi. Die zijn echter vaak erg duur, het is dus misschien een goed idee moest de overheid een aantal fiscale stimulansen lanceren”, zo luidde het.

Ook in Wallonië willen ze naar een verbod, zo raakte eerder bekend. Niet alleen in de shops bij tankstations, maar ook in de snelwegrestaurants. Sinds zaterdag wordt er al geen alcohol meer verkocht in de ‘aire de Waremme’ op de E40, net over de ­Limburgs-Luikse provinciegrens.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van zo’n verbod, zo verklaarde hij eerder al. “Bij ons is het sowieso niet toegelaten sterkedranken te verkopen, maar een pintje of een breezer, dat mag wel. Ik ken ook geen enkele studie die een causaal ­verband aantoont tussen dronken rijden en het ­inslaan van drank in een tankstation. Als je die logica doortrekt, dan moet je ook de verkoop van alcohol ­verbieden langs alle andere wegen, want er zijn genoeg verkooppunten waar je in de verleiding kunt komen. Nee, dit lijkt mij er echt over.”