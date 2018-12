Fury en Wilder houden het op gelijkspel, maar commotie over eindscores: “De wereld weet wie echt gewonnen heeft”

Het veelbesproken gevecht tussen Deontay Wilder, wereldkampioen zwaargewichten bij de WBC-bond, en Tyson Fury heeft geen winnaar opgeleverd. De twee hielden elkaar in evenwicht in een spannende bokspartij, waarna de jury het verdict moest vellen. Wilder en Fury konden elk één jurylid overtuigen, de derde bleef onbeslist. Beide boksers blijven zo ongeslagen, maar het is wel Wilder die de zwaargewichtgordel mag houden.

Deontay Wilder was vooraf de grote favoriet tegen Fury, die amper nog had gevochten nadat hij in 2016 op cocaïnegebruik betrapt was. Voor de Brit was het pas zijn derde kamp nadat hij op 9 juni zijn comeback maakte. Beide heren hadden een ongeslagen status te verdedigen. Fury won alle 27 kampen in zijn carrière, waarvan 19 met knock-out. Wilder won op zijn beurt 39 van zijn 40 kampen met knock-out.

Foto: AP

Het gevecht bleek evenwichtig. Fury, die tijdens zijn inactieve periode 60 kilogram zwaarder was geworden en bij de weging 20 kg meer woog dan Wilder, maakte een kwieke indruk en maakte het zijn Amerikaanse opponent bijzonder lastig. De Brit domineerde bij momenten en dreef Wilder soms tot wanhoop met zijn verdediging en provocaties. Maar ook de 33-jarige Wilder had sterke periodes. De titelverdediger mepte zijn drie jaar jongere opponent twee keer tegen het canvas, in de negende en twaalfde ronde. De Amerikaan was ervan overtuigd dat hij de zege op zak had na enkele linkse en rechtse uithalen op het gezicht van Fury, maar tot verbazing van de 18.000 toeschouwers in het Staples Center wist de Britse uitdager bij de laatste tel toch weer op te staan en de kamp zonder moeilijkheden te beëindigen.

In the 12th round, Deontay Wilder knocked down Tyson Fury again#WilderFury pic.twitter.com/aK5gpdX6Wq — Rob Lopez (@r0bato) 2 december 2018

Fight Breakdown:



Jabs landed:

Fury - 46 from 223 = 21%

Wilder - 40 from 248 = 16%



Power Shots landed:

Fury - 38 from 104 = 37%

Wilder - 31 from 182 = 17%



Total:

Fury - 84 from 327 = 26%

Wilder - 71 from 430 = 17%



🤷 Only one winner. pic.twitter.com/68gpkdNSAG — SPORF (@Sporf) 2 december 2018

Fury was tot dan wat punten betreft in het voordeel en ook de statistieken spraken in zijn voordeel. Een kamprechter riep Wilder uit tot winnaar (115-111), een tweede vond dat Fury de overwinning verdiende (114-112). Het derde jurylid hield het op 113-113. “Volgens wat ik gezien heb, had Fury licht gewonnen. Waarschijnlijk met 114-112”, zei internationaal boksref Daniel Van de Wiele zondagochtend in De Ochtend op Radio 1. “Een score geven, dat is altijd een beetje persoonlijk. Wat zie je graag, hoe evalueer je? Dat is geen exacte wetenschap. Er zijn grijze zones. Wegen vier of vijf lichte slagen zwaarder door dan een stevige punch? Dat blijft een pijnpunt in het boksen.”

Fury: “Ik ben nog steeds ongeslagen en ik zie er nog steeds goed uit”

In 2019 komt er een rematch, verzekerden beide boksers na afloop. “Ik werd twee keer tegen het canvas geslagen, maar ik denk toch dat ik de kamp gewonnen heb. De Gypsy King is terug. Zie je hem? Dat is de op één na beste zwaargewicht ter wereld, na mij”, lachte Fury na afloop. Tegenover de BBC gaf hij een uitgebreidere reactie. “Ik dacht dat ik fantastische speelde, maar ik ga geen excuses maken. De fans weten wie won, de wereld weet wie won. Ik ben nog steeds ongeslagen, ik zie er nog steeds goed uit en ik ben nog steeds de Gypsy King. Laat die herkansing maar komen! Tweeënhalf jaar uit de ring, bijna 70 kilogram kwijt in gewicht. Ik ben de man, ik had vanavond moeten winnen.”

Iedereen dacht dat Tyson Fury op het einde geveld was, maar de Brit krabbelde toch nog recht. Foto: AP

“Dit was de grootste comeback in de geschiedenis van het boksen”, gooide Fury met superlatieven. “Geen bokser heeft ooit mijn mentale problemen gehad, ik stond op het randje van zelfmoord. Twaalf maanden later ben ik bijna 70 kg kwijt en had ik wereldkampioen zwaargewichten moeten zijn. Maar de jury doet ook maar haar werk, net zoals wij als boksers dat doen. Wilder en ik hebben allebei ons best gedaan en de fans geëntertaind, het was een geweldig gevecht. Laten we het nog een keer doen!”

“We zijn de twee beste boksers ter wereld”

Op het einde was het toch Wilder die zijn gordel mocht houden. “Met twee knockdowns denk ik dat ik de winnaar moet zijn. We zijn de twee beste boksers ter wereld. Dat hebben we vannacht bewezen. Ik ben klaar om dit nog eens opnieuw te doen”, besloot de nog steeds regerende wereldkampioen.

Een pak kijkers was het alvast oneens met de beslissing van de jury. Onder meer oud-kampioen Lennox Lewis steunde Tyson Fury, terwijl in eigen land ook Karl Vannieuwkerke zijn ongenoegen duidelijk maakte.

This #WilderFury judging takes me back to my first fight with @holyfield Just goes to show how hard it is for a Brit to come to America and take someone’s belt even tho that’s what we clearly saw. Big up to @Tyson_Fury who never ceases to amaze me. Hold ur head high! — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 december 2018

I just saw @Tyson_Fury come back from drugs, depression, two years of inactivity and massive weight loss to outbox the WBC Heavyweight champion, who was gifted a draw! In a rematch, I can only imagine that he will be even better prepared. #WilderFury2 — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 2 december 2018

Match fixing? Als je dit kaartje ziet, zou je denken van wel. Ofwel heeft hij de namen verkeerd ingevuld. Fury was een pak beter dan Wilder maar verliest... #WilderFury pic.twitter.com/IjIxcb7K5x — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 2 december 2018