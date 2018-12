VIDEO. Opgelicht door een broodfokker: GAIA laat slachtoffers aan het woord in emotionele documentaire

Brussel - Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een nieuwe campagne gelanceerd tegen de broodfoksector. “De illegale handel en import van (te jonge) puppy’s uit Oost-Europa ligt aan de basis van enorm veel dierenleed, menselijk verdriet en gezondheidsrisico’s”, luidt het. Centraal in de campagne staan zeven getuigen die één ding gemeen hebben: ze werden allemaal opgelicht door een broodfokker.

Elk jaar worden tienduizenden puppy’s door handelaars vanuit Oost-Europa (voornamelijk Slovakije, Tsjechië en Hongarije) naar België getransporteerd waar ze terechtkomen bij broodfokkers. “Al te vaak zijn de jonge dieren ziek, zwak, niet gesocialiseerd en werden ze veel te vroeg bij de moeder weggehaald. Sommigen overleven de lange rit, dicht op elkaar gepropt in kleine kratten, van Oost-Europa naar ons land niet.”

“De gezondheid van het dier interesseert broodfokkers niet. Ze liegen over de leeftijd en over de vaccinaties. Zo leiden veel verkochte puppy’s aan giardia (bloederige diarree), kennelhoest, ringworm en het parvovirus. En de moederhonden? Die werpen heel hun leven lang puppy’s in een donker en smerig hok. Deze malafide handel blijft bestaan ondanks honderden klachten van opgelichte kopers en talrijke juridische procedures van ons”, aldus de dierenrechtenorganisatie. “Het is een wederkerend fenomeen: telkens een broodfokker wordt veroordeeld, gaat hij gewoon voort onder een andere naam. En de strijd begint weer van nul af aan.”

Gevaar voor volksgezondheid

De import van puppy’s houdt ook een gevaar voor de volksgezondheid in. De puppy’s worden niet of te vroeg gevaccineerd tegen onder meer rabiës of hondsdolheid waardoor de vaccinaties niet werken. “We moeten niet uitleggen wat het zou betekenen als een besmette hond iemand bijt”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef.

Het aantal klachten van mensen die opgelicht werden door een broodfokker, blijft jaar na jaar stijgen. Ook bij GAIA regent het klachten. “Vergis je niet: de malafide broodfokkers spelen het spel slim. Ze hebben een erkenningsnummer van de overheid (wat de kopers geruststelt, maar in feite maar weinig voorstelt), ze hebben altijd pups te koop (zo spelen ze in op impulsaankopen), ze houden hun verkoopruimte netjes (zo lijken ze professioneel), … . Maar de paspoorten? Die zijn vaak vervalst: er wordt gelogen over de leeftijd van de pups (hoe jonger, hoe schattiger, hoe gemakkelijker te verkopen) en over de vaccinaties. En de pups? Als ze niet enkele dagen na aankoop overlijden, sukkelen ze vaak heel hun leven met medische problemen en/of gedragsproblemen.”

Eindejaarsperiode

Met een nieuwe campagne, te vinden via www.eenpuppykopen.be, wil GAIA de mensen sensibiliseren en duidelijk maken dat het verhaal achter de puppyhandel er één is van veel dierenleed en -uitbuiting. “We hebben heel bewust gekozen voor de eindejaarsperiode, een periode waarin de verkoop van puppy’s floreert.”

In een emotionele documentaire vertellen zeven getuigen over hoe ze opgelicht werden door een broodfokker. Bij drie getuigen stierf de puppy amper enkele dagen na aankoop aan één of andere ziekte.

Broodfok: het verhaal van zeven dappere honden/Usines à chiots : le récit de sept chiens courageux from GAIA TV on Vimeo.

Voor GAIA is de oplossing eenvoudig: adopt, don’t shop. “In België zitten de dierenasielen overvol met honden en katten die wachten op een gouden mandje. En wil je toch per se een puppy van een welbepaald ras? Ga dan alsjeblieft niet langs bij een broodfokker. Want elke koper houdt het systeem van dierenleed in stand.”