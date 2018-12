Het zijn topdagen... voor de liefhebbers van regen

Het is zondag eerst betrokken met regen. Nog in de voormiddag wordt het vanaf het westen geleidelijk droger. Er verschijnen opklaringen, maar er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. Daarbij is zelfs een donderslag niet uitgesloten, vooral in het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 13 of lokaal 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tussen de 50 en 60 km per uur, zegt het KMI.

Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het overwegend zwaarbewolkt. Er trekken buien over het land van zuidwest naar noordoost. Vooral in het zuiden van het land is er kans op enkele pittige buien met eventueel wat gedonder. De minima liggen tussen 8 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee. De wind blijft matig tot vrij krachtig waaien uit het zuidwesten met nog rukwinden tot 55 km per uur.

Maandag is het vaak bewolkt met buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen de 9 en 13 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot 60 km per uur. Dinsdag wordt het overwegend droog met wolken en opklaringen. Het is wel wat minder zacht dan de voorgaande dagen met maxima rond de 8 of 9 graden in het centrum.