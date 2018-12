Bocholt kroont zich tot herfstkampioen in BENE-League handbal

Zaterdag werd de laatste speeldag in de heenronde van de BeNe-League afgewerkt. Topaffiche was het duel tussen de nummer twee Wezet en leider Bocholt.

In de algemene rangschikking was er één puntje verschil en Wezet kon - mits winst - de leidersplaats overnemen van de regerende kampioen, maar dat gebeurde niet. Bocholt liep in de eerste helft even vier doelpunten uit, maar was bij 14-16 halverwege verre van zeker van de zege. In de tweede periode herstelde Wezet het evenwicht, maar ging in de slotfase gebukt onder foutenlast en moest de zege aan de Limburgers laten. De 27-30 overwinning levert Bocholt naast de herfsttitel een voorsprong van drie punten op in het klassement en een plaats in de Final four lijkt binnen handbereik.

Het Nederlandse Bevo zet na een moeilijke start zijn opmars verder. Bevo was zaterdag een maatje te groot voor Nederlands kampioen Aalsmeer (25-31) en rukt op naar de derde plaats.

Sporting NeLo klimt naar de zesde plaats in de rangschikking. Het had aan rode lantaarn Quintus nochtans een taaie klant. De Nederlander Jerry hielp de Limburgers in de slotfase met twee goals aan een 29-30 zege.

De degradatietopper tussen Tongeren en Hasselt werd vlot door Initia gewonnen (22-29). Na een moeilijk begin nam Hasselt de touwtjes in handen en had bij 10-15 aan de rust gewonnen spel. In het klassement wipt Hasselt over Tongeren naar de achtste plaats. Hasselt is op weg naar de play-offs in de Belgische competitie, Tongeren mag zich opmaken voor een paar potjes degradatiehandbal aan het het einde van het seizoen.