Onfortuinlijke Mark Renshaw mist start seizoen

De Australische wielrenner Mark Renshaw mist de start van het komende seizoen. De 36-jarige renner van Team Dimension Data botste tijdens een trainingsrit in zijn woonplaats Bathurst op een auto, vloog over de motorkap en liep daarbij een breuk in zijn bekken op. Renshaw hoeft geen operatie te ondergaan, maar heeft wel drie tot vier maanden nodig om te herstellen.

“Ik reed een rotonde op en dacht dat die auto zou stoppen. Maar de bestuurder zag me waarschijnlijk niet en ik botste op de voorkant van de auto en vloog over de motorkap”, vertelt Renshaw. “Ik besef nu dat het nog veel erger had kunnen aflopen. Ik ben wel heel teleurgesteld dat mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verpest is, want ik had er heel veel zin in.”

Renshaw is de vaste knecht van de Britse sprinter Mark Cavendish. Tijdens de Tour de France moesten ze vorige zomer beiden na de elfde etappe naar huis, omdat ze buiten de tijd waren gefinisht.

Na Rick Zabel is Renshaw al de tweede topper die de start van het nieuwe seizoen zal missen.