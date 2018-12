Zulte Waregem verspeelt dure punten tegen Oostende in de slotfase

Zulte Waregem heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege op Club Brugge op de vorige speeldag. Essevee had nochtans lange tijd uitzicht op een 1-0-overwinning tegen Oostende, maar liet de kustploeg vijf minuten voor tijd nog tegenscoren. Harbaoui maakte na 8 minuten de opener voor Zulte Waregem, Indy Boonen bracht Oostende finaal nog langszij.

De resultaten van Zulte Waregem begonnen echt mee te vallen toen het thuis won van Standard. Daarin was Mamadou Sylla een van de uitblinkers, ook al werd de Senegalees uitgesloten na een rode kaart. Vanavond was Sylla weer inzetbaar. Dury kon dus dezelfde ploeg als tegen de Rouches opstellen. Kind van de rekening was Thomas Buffel.

Aan de overzijde verging het KV Oostende al enkele weken minder goed na de 3 op 12. Coach Gert Verheyen moest noodgedwongen twee wissels doorvoeren. Junior Fashion Sakala kwam in de ploeg voor de geschorste Wout Faes. Jordi Vanlerberghe was dan weer gekwetst, Aristote Nkaka stond aan de aftrap.

Ei zo na kwamen de bezoekers op voorsprong nadat Baudry slecht uitverdedigde. Zivkovic mikte op Bossut. Dat Nkaka in de basis stond, dat hebben ze geweten bij KV Oostende. De gewezen jeugdinternational miste zijn interceptie volledig bij een verloren lange bal van Heylen. Harbaoui was er als de kippen bij om zijn negende van het seizoen tegen de touwen te rammen. Na nog geen tien minuten stond de thuisploeg dus op voorsprong. Veel animo kwam er daarna niet meer. Oostende speelde te slap en ontwikkelde geen tempo. Essevee probeerde de snelle Sylla een paar keer te lanceren. Veel succes hadden ze daar niet bij. Uit het niets kon Coopman via een kopbal na een hoekschop bijna gelijkmaken. Zijn poging strandde in het zijnet.

VAR doet het niet

Halverwege de eerste helft claimde Zulte Waregem een strafschop. De Bock zou een voorzet van Tardieu met de hand geraakt hebben. Scheidsrechter Visser werd gealarmeerd door de VAR. Maar dan bleek dat die het niet deed. Visser besliste dan maar om een vrije schop op de rand van de zestien toe te kennen. Twijfelachtig. Voor rust waren er nog een paar acties via De Pauw en Sylla, goals leverde dat niet op.

De tweede helft begon net als de eerste: slapjes. Het was acht minuten wachten vooraleer De Pauw met een afstandsschot het publiek weer wakker probeerde te maken. Oostende speelde weer te traag. Ook Essevee maakte niet veel meer klaar. Het tempo verdween volledig uit de partij. Wanneer de Boeren bijna in slaap waren gewiegd, was daar Sakala. Die kopte, wanneer hij helemaal alleen stond, onbegrijpelijk niet tussen de palen. Verder was er echt heel weinig te zien aan de Gaverbeek. Tot vijf minuten voor affluiten een verloren bal – alweer – van Milovic in de loop van Boonen viel. De Pauw verkeek zich helemaal op de bots. Boonen werkte knap overhoeks af: 1-1.

Voor KV Oostende is het punt bij Essevee een opsteker na de voorafgaande 0 op 6. Essevee kon zich quasi helemaal uit de zorgen spelen, maar liet dat na. Volgende week op Moeskroen speelt het opnieuw tegen een rechtstreekse concurrent.