Oostenrijker Max Franz wint WB-manche Super-G in Beaver Creek

De Oostenrijker Max Franz heeft zaterdag de Wereldbekermanche Super-G in het Amerikaanse Beaver Creek (Colorado) op zijn naam geschreven.

Franz zette 1:1.91 op de tabellen en was zo 33 honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitser Mauro Caviziel. De Italiaan Dominik Paris en de Noren Aksel Lund Svindal en Aleksander Aamodt Kilde eindigden op een gedeelde derde plaats, op 41 honderdsten van de winnaar.

Voor de Oostenrijker was het de tweede Wereldbekerzege van het seizoen en daarmee neemt hij ook de leiding in de WB-stand over. Vorige week was hij al de beste in de afdaling in het Canadese Lake Louise.