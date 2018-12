De betoging van de ‘gilets jaunes’, ofwel de ‘gele hesjes’, is zaterdag helemaal uit de hand gelopen in de Franse hoofdstad Parijs. Er waren tal van incidenten. Een van die incidenten vond plaats in de Avenue Kléber op een boogscheut van de Arc de Triomphe. Daar kon een groep gele hesjes een rode kraan stelen. Vervolgens droegen ze het voertuig door de straten van Parijs.