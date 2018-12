De officiële Formule 1 inschrijvingslijst voor 2019

De FIA heeft gisteren de officiële inschrijvingslijst voor het F1-kampioenschap in 2019 bekendgemaakt. Het meest opvallende is de naamswijziging bij Force India alsook de startnummers van de rijders die de grid vervoegen die we te weten komen.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport

44 - Lewis Hamilton

77 - Valtteri Bottas

Chassis: Mercedes

Engine: Mercedes

Company: Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Scuderia Ferrari Mission Winnow

5 - Sebastian Vettel

16 - Charles Leclerc

Chassis: Ferrari

Engine: Ferrari

Company: Ferrari Spa

Aston Martin Red Bull Racing

10 - Pierre Gasly

33 - Max Verstappen

Chassis: Red Bull Racing

Engine: Honda

Company: Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

3 - Daniel Ricciardo

27 - Nico Hulkenberg

Chassis: Renault

Engine: Renault

Company: Renault Sport Racing Limited

Rich Energy Haas F1 Team

8 - Romain Grosjean

20 - Kevin Magnussen

Chassis: Haas

Engine: Ferrari

Company: Haas Formula LLC

McLaren F1 Team

4 - Lando Norris

55 - Carlos Sainz

Chassis: McLaren

Engine: Renault

Company: McLaren Racing Limited

Racing Point F1 Team

11 - Sergio Perez

18 - Lance Stroll

Chassis: Racing Point

Engine: Mercedes

Company: Racing Point UK Limited

Alfa Romeo Sauber F1 Team

7 - Kimi Raikkonen

99 - Antonio Giovinazzi

Chassis: Sauber

Engine: Ferrari

Company: Sauber Motorsport AG

Red Bull Toro Rosso Honda

26 - Daniil Kvyat

TBA - Alexander Albon

Chassis: Scuderia Toro Rosso (STR14)

Engine: Honda

Company: Scuderia Toro Rosso S.p.a

Williams Racing

63 - George Russell

88 - Robert Kubica

Chassis: Williams

Engine: Mercedes

Company: Williams Grand Prix Engineering Limited

