Snelheden tot 208 km per uur op ‘de gevaarlijkste weg van Vlaanderen’: “Ongelofelijk dat er nog geen doden vielen”

Een rechte weg tussen het centrum van Merchtem en dat van Wolvertem, in Vlaams-Brabant. Tussen die twee dorpskernen in mag je over een afstand van nog geen 4 kilometer 70 km/u. rijden. En toch worden hier om de haverklap duizelingwekkende snelheden gemeten. Record: 208 km/u. of 138 km/u. te snel. Welkom op de weg met de zwaarste snelheidsovertredingen in Vlaanderen.