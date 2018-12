Alexander De Croo vertrekt vroeger uit Zuid-Afrika om partijbestuur bij te wonen

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) vertrekt zondagavond enkele uren vroeger dan oorspronkelijk voorzien was uit Zuid-Afrika, zodat hij maandagvoormiddag aanwezig kan zijn op het partijbestuur.

De Croo landt maandagvoormiddag in Brussel in plaats van enkele uren later, omdat het gezien de actualiteit beter was dat de minister op het partijbestuur aanwezig is, zegt zijn woordvoerder. Er heerst hoogspanning in de federale regering omwille van het VN-migratiepact.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking is woensdag vertrokken voor een werkbezoek aan Benin en Zuid-Afrika in het kader van vrouwenrechten en de strijd tegen hiv en aids. Zondagavond staat hij, voor hij weer naar België vertrekt, mee op het podium van het Global Citizen Festival in Johannesburg. Naast vertegenwoordigers van overheden en organisaties, passeren ook wereldsterren zoals Beyoncé en Ed Sheeran de revue.